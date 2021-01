Foo Fighters releasen nieuwe single ‘Waiting On A War’

Foo Fighters hebben een nieuwe single uitgebracht! De Amerikaanse rockers deelden vandaag hun gloednieuwe track ‘Waiting On A War’.

De nieuwe single van de band verscheen donderdagmiddag op de verjaardag van frontman Dave Grohl. ‘Waiting On A War’ is de derde single van het aankomende album ‘Medicine At Midnight’, nadat het eerder al de tracks ‘Shame Shame’ en ‘No Son of Mine’ deelde. Het nieuwe studioalbum van de rockers verschijnt op 5 februari.

In een bericht op Twitter legt frontman Dave Grohl het verhaal achter de nieuwe single uit:

‘Waiting On A War’

De nieuwe track van Grohl en co. is beschikbaar op het YouTube-kanaal van de band en alle bekende streamingsdiensten. Check de single hier:

Bron: YouTube, Twitter

