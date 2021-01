Evenementenbranche krijgt uiterlijk begin februari uitsluitsel over garantiefonds

De Nederlandse evenementenbranche krijgt uiterlijk in februari te horen of het kabinet een garantiefonds opricht, zo meldt 3voor12.

De evenementensector stuurde maandag een brandbrief aan het kabinet waarin het om duidelijkheid vraagt. Bedrijven in de sector willen in januari en februari beginnen met het organiseren van festivals voor het aankomende festivalseizoen, maar dit kan niet zonder garantiefonds. De sector vraagt om een eventuele financiële tegemoetkoming wanneer de coronacrisis opnieuw een streep door de festivalzomer zet.

De Alliantie van Evenementenbouwers stelt in de brandbrief een deadline: uiterlijk 1 februari dient er duidelijkheid te zijn. 3voor12 meldt nu dat het kabinet zich aan deze deadline houdt. De woordvoerder van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) laat weten dat het kabinet eind januari, uiterlijk begin februari uitsluitsel geeft over het eventuele garantiefonds.

