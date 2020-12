Meshuggah en Zeal & Ardor in 2021 samen naar 013

Meshuggah komt naar Nederland! De Zweedse metalband reist in het najaar van 2021 naar 013 en neemt een hele speciale gast mee.

De show van de Zweedse metalheads vindt op donderdag 25 november 2021 plaats in het Brabantse poppodium 013. Meshuggah betreedt het Tilburgse podium echter niet alleen: de Zwitsers/Amerikaanse metalband Zeal & Ardor, die bekendstaat om zijn bijzondere mix van slave spirituals en blackmetal, reist mee als special guest.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 18 december om 11:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

