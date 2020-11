Foo Fighters releasen single en kondigen nieuw album aan

Goed nieuws voor fans van Foo Fighters! De Amerikaanse rockers hebben een nieuwe single uitgebracht en kondigden tegelijkertijd een gloednieuw album aan.

Foo Fighters zijn terug met een nieuwe single! De band lanceerde de nieuwe track ‘Shame Shame’ afgelopen zaterdag tijdens een optreden bij Saturday Night Live en inmiddels heeft de band ook een gloednieuwe plaat aangekondigd. Het tiende studioalbum van de band heeft de naam ‘Medicine At Midnight’ gekregen en wordt op 5 februari 2021 uitgebracht.

Benieuwd naar de eerste single van het album? Check ‘Shame Shame’ hier:

ARE YOU READY???#ShameShame from the upcoming tenth album, 'Medicine At Midnight,’ is out now. Listen now: https://t.co/cxKOCp8SHh#MedicineAtMidnight Available February 5th.

Pre-Order/Save: https://t.co/8PVlKIpILc pic.twitter.com/cr5ohxiBTE

— Foo Fighters (@foofighters) November 8, 2020