Drake komt in januari met nieuw album

Goed nieuws voor fans van Drake! De populaire zanger en rapper brengt in januari een gloednieuw album uit, getiteld ‘Certified Lover Boy’.

Drake komt in januari met album

De Canadees deelde het nieuws op zaterdag 24 oktober, zijn 34ste verjaardag, middels een video op het Twitter-account van platenlabel OVO Sound. ‘Certified Love Boy’ is het zesde studioalbum van de rapper en is de opvolger van de in 2018 uitgebrachte plaat ‘Scorpion’. De eerste single van het nieuwe album, ‘Laugh Now Cry Later’, werd in augustus al uitgebracht.

‘Certified Lover Boy’ verschijnt in januari 2021. Het is nog niet bekend op welke specifieke dag de nieuwe plaat wordt uitgebracht.

Bron: OVO Sound

Foutje gezien? Mail de redactie.​