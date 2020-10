Dua Lipa verplaatst concert in Ziggo Dome opnieuw

Dua Lipa heeft haar concert in de Ziggo Dome opnieuw moeten verplaatsen. De zangeres komt in oktober 2021 alsnog naar Amsterdam.

De Britse zangeres zou in eerste instantie op 7 mei 2020 al in de Amsterdamse concertzaal staan. Die show werd vanwege de coronacrisis echter verplaatst naar februari 2021. Door de aanhoudende coronacrisis lijkt die datum echter ook niet mogelijk, waardoor de popster opnieuw besloten heeft om het concert te verplaatsen.

Dua Lipa komt op dinsdag 5 oktober 2021 alsnog naar de Ziggo Dome. Het concert is onderdeel van haar ‘Future Nostalgia Tour’.

De Ziggo Dome meldt op haar website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

We hebben bericht ontvangen van organisator MOJO dat het concert van #DuaLipa dat op 3 februari 2021 zou plaatsvinden in de #ZiggoDome is verplaatst naar 5 oktober 2021. Tickets blijven automatisch geldig voor de nieuwe datum. Meer info?? https://t.co/h6IJGJtx6I pic.twitter.com/qXnzh7ee9p

