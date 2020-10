Yungblud brengt ‘Life On Mars Tour’ in 2021 naar AFAS Live

Yungblud komt naar Nederland! De Britse zanger brengt zijn ‘Life On Mars Tour’ in het najaar van 2021 naar AFAS Live in Amsterdam.

Yungblud in 2021 naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Yungblud! De jonge singer-songwriter en multi-instrumentalist brengt op 4 december zijn nieuwe plaat ‘Weird!’ uit en bij een nieuw album hoort natuurlijk een tour. Deze tournee, die de naam ‘Life On Mars’ heeft gekregen, brengt de 23-jarige Brit op zondag 24 oktober 2021 naar AFAS Live in Amsterdam.

Yungblud laat op de website van AFAS Live weten dat hij uitkijkt naar de nieuwe tournee: “Ik kan niet wachten om weer op tournee te gaan, het duurt nu al te lang! Deze shows gaan twee keer zoveel energie, emotie en passie meekrijgen. Dit zijn de grootste zalen waar ik ooit heb gespeeld, dus verwacht een spektakel. Ik heb een jaar lang opgesloten gezeten in een kamer en mijn ADHD heeft benzine nodig om mijn vuurtje op te stoken… we gaan ervoor!”

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 30 oktober in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Op Zondag 24 oktober 2021 geeft Yungblud een concert in AFAS Live? De kaartverkoop voor de show die deel uitmaakt van zijn ‘Life on Mars’ tournee start vrijdag 30 oktober om 10.00 uur. Op 4 december komt zijn nieuwe album ‘Weird!’ uit. Meer info ? https://t.co/6jSTBHX3tM pic.twitter.com/RatlSOs98X — AFAS Live (@AFASLive) October 23, 2020

