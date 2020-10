Metallica kondigt akoestisch livestream concert aan

Goed nieuws voor fans van Metallica! De band geeft volgende maand een akoestisch livestream concert voor het goede doel.

Metallica streamt akoestisch concert

Het ‘Helping Hands Concert’ vindt op zaterdag 14 november plaats en fans kunnen een ticket aanschaffen om de show live te zien via een stream. Tickets voor de show kosten 15 dollar (omgerekend zo’n 13 euro) en de volledige opbrengst gaat naar de ‘All Within My Hands Foundation’, het goede doel waarmee de band verschillende gemeenschappen over de hele wereld steunt. Kaartkopers kunnen het concert 48 uur lang zo vaak kijken als ze willen.

Naast het concert organiseert de band ook een veiling waar verschillende items geveild zullen worden. Ook deze veiling zal online te zien zijn. Tickets voor het concert en de veiling zijn verkrijgbaar via de website van de band.

We’re coming to you LIVE & acoustic from HQ on November 14! Join us at 2PM PST for our first-ever worldwide pay-per-view streaming event, all benefitting @AWMHFoundation. Get your tix & learn more at https://t.co/VRyrHTyslO. #HelpingHands2020 #AWMH pic.twitter.com/e24fu85iAl — Metallica (@Metallica) October 13, 2020

Bron: Twitter, All Within My Hands Foundation

