Joep Beving in december op tour langs poppodia

Joep Beving gaat op tour! De Nederlandse pianist begint in december aan een reeks intieme shows die hem langs verschillende poppodia brengt.

Goed nieuws voor fans van Joep Beving! De toetsenist, die bekend staat om zijn minimalistische pianospel, heeft een gloednieuwe tournee aangekondigd. Beving reist in december langs Nederlandse poppodia voor een reeks intieme shows. De optredens zijn geheel coronaproof en worden georganiseerd in een anderhalve meter setting met enkel zitplaatsen.

Joep reist in december langs de volgende zalen:

Tickets voor de concerten gaan op dinsdag 13 oktober in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster en/of de websites van de betreffende poppodia.

Bron: MOJO

