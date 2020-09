Boyband FOURCE in november naar Rotterdam Ahoy

FOURCE komt naar Rotterdam! De Nederlandse boyband staat aankomend najaar in de nieuwe RTM Stage van Ahoy.

Goed nieuws voor fans van FOURCE! De populaire band, die dit jaar door de coronacrisis het overgrote deel van zijn optredens in het water zag vallen, heeft toch nog een grote show aangekondigd. De mannen staan op zondag 22 november 2020 in de nieuwe RTM Stage van Rotterdam Ahoy. De show wordt volledig volgens de coronamaatregelen georganiseerd.

Tickets voor de show gaan op zaterdag 26 september en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

? BREAKING NEWS ? Voordat we aan onze theatertour gaan beginnen, geven we toch nog een groot concert!! ? Namelijk op…

