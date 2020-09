Duncan Laurence geeft coronaproof concert in Ziggo Dome

Duncan Laurence staat aankomend najaar gewoon in de Ziggo Dome! De zanger geeft in november een coronaproof concert in de Amsterdamse concertzaal.

Duncan Laurence ‘coronaproof’ naar Ziggo Dome

Het concert van Laurence in de Ziggo Dome stond al een tijdje op het programma, maar door de aanhoudende coronacrisis was het onzeker of deze show wel door kon gaan. Inmiddels is bekendgemaakt dat de indeling van de zaal wordt aangepast, waardoor het optreden gewoon plaats kan vinden.

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat het publiek plaats neemt aan ronde tafeltjes, die het podium in het midden van de zaal omcirkelen. De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival wist te winnen, staat op dinsdag 17 november 2020 op het Amsterdamse podium.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op maandag 28 september om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

We hebben goed nieuws! Het concert van @dunclaurence gaat door op 17 november 2020 geheel coronaproof in een intieme in the round setting? Kaarthouders ontvangen morgen een mail van Eventim met meer informatie. De kaartverkoop start 28 september 10u ? https://t.co/sBK9SnvaDX pic.twitter.com/KUTB3iZqfU — Ziggo Dome (@ZiggoDome) September 23, 2020

Bron: Ziggo Dome

