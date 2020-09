Nothing But Thieves eind 2021 naar Ziggo Dome

Nothing But Thieves komt naar Nederland! De band staat in het najaar van 2021 in de Amsterdamse Ziggo Dome voor zijn grootste Nederlandse headlineshow tot nu toe.

Nothing But Thieves naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Nothing But Thieves! De Britse rockers keren eind volgend jaar terug in Nederland voor hun grootste concert tot nu toe. De band betreedt op vrijdag 12 november 2021 het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert is onderdeel van ‘The Moral Panic Tour’, ter support van het aankomende album ‘Moral Panic’. De nieuwe plaat wordt op 23 oktober uitgebracht.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 18 september om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

They left their hearts in Amsterdam…? Niemand minder dan #NothingButThieves staat op vrijdag 12 november 2021 voor het eerst in de #ZiggoDome! De kaartverkoop start 18 september om 10u via Ticketmaster. Meer info? https://t.co/0hfSg86Jkf pic.twitter.com/NCQW96FccD — Ziggo Dome (@ZiggoDome) September 14, 2020

Bron: Ziggo Dome

