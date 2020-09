Kool & The Gang-oprichter Ronald ‘Khalis’ Bell overleden

Ronald ‘Khalis’ Bell is overleden. De Amerikaanse muzikant scoorde sinds de jaren zeventig grote successen met zijn band Kool & The Gang.

Ronald ‘Khalis’ Bell overleden

Ronald ‘Khalis’ Bell, mede-oprichter van Kool & The Gang, is woensdag overleden in zijn huis op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het nieuws werd door een vertegenwoordiger van Bell bevestigd tegenover Rolling Stone. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Bell, actief als zanger, songwriter en saxofonist, werd 68 jaar oud.

Kool & The Gang

Ronald en zijn broer Robert ‘Kool’ Bell richtten de iconische band in 1964 op, samen met Dennis ‘D.T.’ Thomas, Robert ‘Spike’ Mickens, Charles Smith, George Brown en Ricky West. De Amerikaanse band, die bekend staat om zijn aanstekelijke mix van soul, funk, disco en R&B, scoorde gedurende zijn carrière wereldhits met tracks als ‘Celebration’, ‘Ladies’ Night’, ‘Get Down On It’ en ‘Cherish’.

Bron: Rolling Stone

