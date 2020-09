Bruce Springsteen en E Street Band kondigen nieuw album aan

Bruce Springsteen en de E Street Band komen met een nieuw album! De nieuwe plaat, genaamd ‘Letter To You’, wordt aankomend najaar uitgebracht.

Bruce Springsteen komt met nieuw album

Groot nieuws voor fans van Bruce Springsteen! The Boss en de E Street Band brengen volgende maand een gloednieuw album uit. Springsteen onthulde het nieuws vanmiddag middels een post op social media. Het nieuwe album, dat de naam ‘Letter To You’ heeft gekregen, wordt op vrijdag 23 oktober uitgebracht.

New album #LetterToYou featuring the E Street Band coming October 23. Pre-order the album and watch the in-studio video for “Letter To You” now: https://t.co/nIvpYiMrfk pic.twitter.com/cIi4zaJ8Kz — Bruce Springsteen (@springsteen) September 10, 2020

Nieuwe en oude nummers

Springsteen laat in gesprek met Rolling Stone weten dat de plaat in slechts vijf dagen opgenomen is. Het nieuwe werk bevat negen nieuwe nummers, plus nieuwe versies van drie oudere nummers: ‘Janey Needs A Shooter’, ‘If I Was the Priest’ en ‘Song for Orphans’. Tegelijk met de aankondiging van het nieuwe album verscheen ook direct de eerste single van de plaat: titeltrack ‘Letter To You’.

