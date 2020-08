Suzan en Freek moeten clubtour annuleren

Slecht nieuws voor fans van Suzan en Freek! Het muzikale duo ziet zich genoodzaakt om zijn aankomende clubtour te annuleren.

Suzan en Freek annuleren clubtour

Suzan en Freek zouden in september en oktober langs poppodia door heel Nederland reizen, in het kader van hun clubtour. Door de aanhoudende coronacrisis heeft het duo echter moeten besluiten om deze plannen te annuleren. Het tweetal deelde het slechte nieuws middels een post op Instagram.

De clubtour was volledig uitverkocht en dus zou het niet mogelijk geweest zijn om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te garanderen. “Omdat we niet weten wanneer we wél weer voor zulke grote hoeveelheden mensen mogen spelen en we jullie niet in onzekerheid willen laten zitten door de tour één of meerdere keren te moeten verzetten, hebben we besloten de tour te annuleren”, schrijft het duo in het statement.

Fans met een ticket voor de geannuleerde shows wordt geadviseerd om contact op te nemen met de zaal waar het concert plaats zou vinden.

Bron: Instagram

