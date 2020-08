Extra concerten voor Floor Jansen in AFAS Live

Floor Jansen heeft twee extra concerten in AFAS Live aangekondigd. De Nightwish-zangeres geeft in totaal maar liefst vier shows in de Amsterdamse zaal.

Floor Jansen kondigt extra concerten in AFAS Live aan

Jansen kondigde onlangs twee concerten in AFAS Live aan, die vandaag in de verkoop gingen. Tickets voor de show vlogen binnen no-time de deur uit en daarom heeft de metalzangeres besloten om twee extra shows aan haar agenda toe te voegen. De extra optredens vinden op zondag 18 oktober 2020 plaats, om 19:00 uur en 21:30 uur. Special guest Henk Poort zal ook bij deze concerten aanwezig zijn.

Concertkaarten

Kaarten voor de concerten zijn per direct in de verkoop gegaan via de website van Ticketmaster. Wees er snel bij, want de tickets gaan hard!

Dit gaat lekker: @FloorJansen_ geeft een vierde concert in @AFASLive! Op zondag 18 oktober geeft ze ook om 21.30u een show met de Marcel Fisser Band en Henk Poort. Tickets zijn per direct verkrijgbaar via https://t.co/00BDRXUX3Y pic.twitter.com/LY0SKARYPE — Ticketmaster NL (@Ticketmaster_NL) August 21, 2020

