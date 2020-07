Bon Jovi deelt nieuwe single en onthult releasedatum nieuw album

Goed nieuws voor Bon Jovi fans! De band bracht donderdag een nieuwe single en uit en deelde tevens nieuwe details over zijn aankomende album, genaamd ‘2020’.

Bon Jovi deelt single en onthult releasedatum ‘2020’

Bon Jovi is terug met een gloednieuwe single! De band bracht donderdag zijn nieuwe track ‘Do What You Can’ uit. Tegelijkertijd onthulde de band ook groot nieuws over zijn aankomende album ‘2020’. De plaat zou oorspronkelijk in mei al uitgebracht worden, maar frontman Jon Bon Jovi besloot de release uit te stellen. De zanger raakte geïnspireerd door een tweetal gebeurtenissen, de aanhoudende coronacrisis en de dood van de Amerikaanse George Floyd, en besloot hier twee nieuwe nummers aan te wijden.

Inmiddels heeft het album een nieuwe releasedatum gekregen! ‘2020’, het vijftiende studioalbum van de legendarische rockformatie, wordt op 2 oktober uitgebracht. De plaat kan inmiddels gereserveerd worden via de website van de band.

Do What You Can is out now! Stream it here: https://t.co/eetQTjXMF7 pic.twitter.com/cdUElbF2ey — Bon Jovi (@BonJovi) July 23, 2020

Bron: Twitter

