Pearl Jam in 2021 naar Ziggo Dome en Pinkpop

Pearl Jam komt volgend jaar alsnog naar Nederland! De legendarische band komt in juni zijn shows in de Ziggo Dome inhalen en is tevens de afsluiter van Pinkpop 2021.

Pearl Jam in 2021 alsnog naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Pearl Jam! De band reist op 16 & 17 juni 2021 alsnog naar de Ziggo Dome om zijn geannuleerde shows in te halen. Eddie Vedder en co. zouden oorspronkelijk al op 22 en 23 juli 2020 naar de Amsterdamse concertzaal komen, maar door de aanhoudende coronacrisis kon dit niet doorgaan.

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekocht tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

Just Breathe, want we hebben goed nieuws!? De vervangende data voor de concerten van Pearl Jam die op 22 & 23 juli 2020 in de #ZiggoDome zouden plaatsvinden zijn gevonden! De vervangende data zijn 16 & 17 juni 2021! Reeds aangeschafte tickets blijven geldig. pic.twitter.com/yHmP6S7Nkz — Ziggo Dome (@ZiggoDome) July 24, 2020

Pinkpop 2021

Tegelijkertijd is bekendgemaakt dat de band volgend jaar ook naar Pinkpop komt! Pearl Jam sluit de laatste dag van het festival af, op zondag 20 juni 2021. Het is de vierde keer dat de uit Seattle afkomstige band naar het festival in Landgraaf komt. Het festival kondigde eerder al de komst van grote namen zoals Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots en Deftones aan.

Pearl Jam komt in 2021 naar Landgraaf! Op zondag 20 juni keert de fenomenale band uit Seattle terug naar het Pinkpop-podium om de 51e editie van een knallende afsluiter te voorzien. Daarmee voegt de band zich op het affiche o.a. bij Red Hot Chili Peppers en Twenty One Pilots. pic.twitter.com/x01Y6lWNq1 — MOJO (@mojoconcerts) July 24, 2020

Bron: Ziggo Dome, Pinkpop

Foutje gezien? Mail de redactie.​