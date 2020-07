Zucchero verplaatst show in Ziggo Dome naar zomer 2021

Zucchero heeft zijn concert in de Ziggo Dome verplaatst. De Italiaanse muzikant reist in de zomer van 2021 alsnog naar Amsterdam voor een show in de concertzaal.

Zucchero verplaatst show

Adelmo Fornaciari, zoals het Italiaanse icoon daadwerkelijk heet, zou in eerste instantie op 29 november 2020 in de Ziggo Dome staan. Door de aanhoudende coronacrisis lijkt een wereldtour tegen die tijd nog niet mogelijk en daarom heeft Zucchero besloten om zijn shows te verplaatsen.

De zanger, songwriter, componist en producer komt volgend jaar alsnog naar de Amsterdamse concertzaal. Het concert wordt op zondag 27 juni 2021 ingehaald. De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog kaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​