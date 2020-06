Lionel Richie, Beth Hart en meer naar Bospop 2021

Bospop 2021 heeft een lading nieuwe namen aangekondigd! Onder meer Lionel Richie, Beth Hart en Passenger reizen volgend jaar naar het Limburgse festival.

Bospop zou op 10, 11 en 12 juli 2020 zijn veertigste verjaardag vieren, maar zag zich door de coronacrisis genoodzaakt om deze editie naar 2021 te verplaatsen. Het festival pakt volgend jaar alsnog uit om het jubileum op grootse wijze te vieren en heeft vandaag een nieuwe reeks namen aangekondigd!

Nadat eerder al bekend werd dat onder meer Sting, Roger Hodgson en Kensington naar Weert komen, zijn nu ook niemand minder dan Lionel Richie, Beth Hart, Passenger, Sinéad O’Conner, Yola en Larkin Poe aan de line-up toegevoegd. De veertigste editie van Bospop vindt op 9, 10 en 11 juli 2021 plaats. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Oh, what a feeling! Lionel Richie, Beth Hart, Passenger, Sinéad O’Connor, Yola, Larkin Poe en Allman Betts Band zijn bevestigd voor Bospop 2021. De kaartverkoop is al gestart via https://t.co/V4PlXr1a22 en https://t.co/h0PKGW0z3G. Meer info via https://t.co/QhTUJvR5er. pic.twitter.com/hxwmOT0iTD

