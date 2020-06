Dinand Woesthoff geeft extra concerten in Amsterdamse Bostheater

Goed nieuws voor Dinand Woesthoff-fans. De zanger kondigt aan dat hij in augustus twee extra concerten gaat geven in het Amsterdamse Bostheater.

Dinand Woesthoff geeft extra optredens

Dinand gaat twee extra shows geven in het Amsterdamse Bostheater, dat maakte organisator Friendly Fire op woensdag 17 juni 2020 bekend. In eerste instantie zou de artiest op zaterdag 8 augustus 2020 twee intieme concerten geven, maar hier heeft hij dus twee optredens aan toegevoegd. De shows staan een dag later gepland, op zondag 9 augustus 2020.

Uitverkocht

Nadat Woesthoff in de late night show ‘Beau’ aankondigde twee optredens in het Amsterdamse Bostheater te geven, was het beperkte aantal tickets vrijwel direct uitverkocht.

Bron: AD

Foutje gezien? Mail de redactie.​