Guus Meeuwis gaat voor onbepaalde tijd optreden in 013

Guus Meeuwis gaat vanaf 1 augustus voor onbepaalde tijd in 013 Tilburg optreden. De Brabantse zanger trakteert zijn fans drie avonden per week op een live uitvoering van zijn nieuwe album ‘Deel Zoveel’.

Guus Meeuwis speelt nieuw album in 013

Guus brengt op vrijdag 31 juli zijn aankomende plaat ‘Deel Zoveel’ uit en strijkt een dag later in poppodium 013 Tilburg neer. Onder het mom ‘Deel Zoveel, Speel Zoveel’ brengen de zanger en zijn band drie avonden per week het nieuwe album ten gehore.

In verband met de coronamaatregelen mogen er niet meer dan honderd toeschouwers per show aanwezig zijn. Om al zijn fans een kans te geven, heeft Guus besloten om net zolang op te treden tot iedereen die zich heeft ingeschreven aan de beurt is geweest. Fans kunnen zich tot 30 juni hier inschrijven voor de kaartverkoop.

“Heel bijzonder”

De Brabantse muzikant laat weten dat hij uitkijkt naar het moment waarop hij weer voor zijn fans mag optreden:

“Ik kan niet wachten om te gaan spelen. En eindelijk weer het publiek te zien dat dat spelen zo geweldig maakt. De onzekere situatie van de afgelopen maanden heb ik zo snel mogelijk om proberen te zetten in positieve energie en nieuwe muziek. Met trots presenteer ik: Club Zoveel. Daar ontvangen we, met alle egards, 100 man per avond. Net zo lang tot we elkaar allemaal gezien hebben. Deel zoveel, speel zoveel. Dat is de belofte. Volgens mij gaat het heel bijzonder worden.”

Bron: Guus Meeuwis

