Veronica organiseert speciale concerten in Ziggo Dome

Radiostation Veronica gaat binnenkort een reeks intieme concerten in de Ziggo Dome organiseren waarbij een beperkt aantal toeschouwers aanwezig mag zijn.

Radio Veronica is bezig met het organiseren van intieme concerten. Verschillende artiesten zoals Kensington, Ilse DeLange, Duncan Laurence, Alain Clark, Danny Vera en Son Mieux betreden op zaterdag 6 juni 2020 de bühne van de Ziggo Dome.

Komende week kunnen Veronica-luisteraars tickets winnen voor één van de optredens. Voor de fans die geen kaartje kunnen bemachtigen zijn alle shows vanaf maandag 8 juni tot en met zaterdag 13 juni 2020 te beluisteren via de radiozender.

Tijdens de optredens is er een maximum van dertig bezoekers toegestaan waarbij, gedurende de show, alle coronaregels moeten worden gehandhaafd. Na elk concert worden zowel de muzikant als het publiek afgewisseld.

