Quincy Jones krijgt toch geen 9.4 miljoen dollar in Michael Jackson-zaak

Quincy Jones krijgt toch geen 9.4 miljoen dollar uit de nalatenschap van Michael Jackson. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Geen geld voor Quincy Jones

In 2017 besloot een rechter dat muzikant Quincy meer waardering had moeten krijgen voor zijn bijdrage aan de albums van Michael Jackson. Het gerechtshof in Californië heeft de zaak echter opnieuw beoordeeld en is tot de uitspraak gekomen dat Jones het geld toch niet krijgt. Dat komt omdat de rechter bij de eerdere uitspraak de contracten niet goed had geïnterpreteerd. Deze fout zou zijn ontstaan omdat de rechter de contracten destijds niet zelf onderzocht, maar dit aan juryleden heeft overgelaten.

Kleine troost

Een kleine troost voor de producer. De muzikant krijgt uiteindelijk toch een deel van het geëiste bedrag. Het gaat om zo’n 2.6 miljoen dollar. Deze vergoeding is berekend op basis van onbetaalde licentiekosten van het nummer ‘This Is It’, rente en overige gemaakte kosten.

Bron: The Hollywood Reporter, NU.nl

