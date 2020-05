Buma/Stemra en Sena zetten noodfonds voor muziek op

Muziekrechtenorganisaties Buma/Stemra en Sena zetten een noodfonds op om de Nederlandse muziekindustrie te ondersteunen. De organisaties starten vandaag met een donatiecampagne.

Buma/Stemra en Sena starten Noodfonds Muziek

“Uit onderzoek onder rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena blijkt 48% niet rond te kunnen komen met uitsluitend de maatregelen van het kabinet. Artiesten, musici, componisten, auteurs, uitgevers en muziekmaatschappijen zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van live-optredens en muziek die gedraaid wordt in het bedrijfsleven zoals de horeca, kapsalons en sportscholen. Als gevolg van de coronacrisis liggen de activiteiten in deze sectoren vrijwel volledig stil”, schrijven de organisaties in een persbericht.

Om de getroffen muziekindustrie te ondersteunen, hebben Buma/Stemra en Sena het Noodfonds Muziek opgezet. De organisaties dragen samen €3.750.000 bij aan het fonds. Het geld is afkomstig uit reserves van Buma/Stemra, Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma en het Sociaal-Cultureel Fonds van Sena.

Donaties

Ook streamingdienst Spotify draagt een steentje bij aan het Noodfonds Muziek door middel van een donatie. Daarnaast kunnen particuliere muziekliefhebbers via deze link een donatie doen, die vervolgens verdubbeld wordt door Spotify.

Buma/Stemra en Sena hebben ook de Ministeries van OCW en EZK om een bijdrage gevraagd. Het wordt voor muziekprofessionals binnenkort mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het noodfonds.

Bron: Persbericht Noodfonds Muziek

Foutje gezien? Mail de redactie.​