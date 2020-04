Ilse DeLange presenteert volgende maand nieuw album

Ilse DeLange heeft aan nieuwe materiaal gewerkt. De Almelose zangeres brengt volgende maand haar nieuwste muziekalbum uit.

Ilse DeLange komt in mei met album ‘Changes’

Vanochtend, op donderdag 24 april 2020, maakte Ilse DeLange in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica bekend dat haar fans komende maand een nieuw album kunnen verwachten. De nieuw plaat heet ‘Changes’ en verschijnt op vrijdag 15 mei 2020.

Op vrijdag 3 april 2020 bracht de 42-jarige muzikante een lied uit dat gelijknamig is aan haar komende album. Bekijk en beluister ‘Changes’ hieronder.

Duits muziekprogramma

DeLange doet mee aan het muziekprogramma ‘Ich freue mich riesig’, de Duitse versie van ‘Beste Zangers’. Daarvoor wilde de artieste nieuw materiaal klaar hebben liggen ten tijde van de uitzendingen. ”Ik had net twee albums uitgebracht in twee jaar tijd dus ik was wel een beetje door mijn stapeltje songs heen”, vertelde ze op Radio Veronica.

Bron: RTL Boulevard, NU.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​