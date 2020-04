Dinand Woesthoff brengt na zes jaar nieuwe muziek uit

Goed nieuws voor Dinand Woesthoff fans. De zanger heeft aan nieuw materiaal gewerkt en brengt na zes jaar nieuw werk uit.

Dinand Woesthoff terug met nieuwe muziek

De voormalig frontman van de Haagse rockband Kane was gisteren te horen in de ochtendshow van Giel Beelen op radio Veronica. Dinand werkte al jaren aan zijn soloplaat die dit jaar verschijnt. Vandaag, op donderdag 23 april 2020, bracht Woesthoff zijn eerste single van zijn het soloalbum uit.

”Het was bijna een soort grap aan het worden”, vertelt de artiest. De 47-jarige artiest was van plan zijn nieuwe werk eerder dit jaar al te delen maar vond dit vanwege de komst van het coronavirus niet het goede moment. ”Maar vandaag is het moment”, aldus Woesthoff.

‘Whatever Comes For Me’

‘Whatever Comes For Me’ is vanaf vandaag te beluisteren. Het nummer werd opgenomen op het Spaanse eiland Ibiza. Bekijk en beluister hieronder het nieuwe nummer.

Bron: AD, YouTube

