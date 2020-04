PVRIS presenteert in zomer 2020 nieuwe plaat

Goed nieuws voor PVRIS-fans. De band werkt aan nieuw materiaal en brengt in de zomer van 2020 een gloednieuw studioalbum uit.

PVRIS komt in juli met nieuw album ‘Use Me’

De kersverse plaat van de Amerikaanse rockband PVRIS wordt op vrijdag 10 juli 2020 uitgebracht. ‘Use Me‘ is als CD te reserveren via de website van Bol.com.

Naamsverandering

De muziekgroep heette voorheen ‘Paris’, bestaande uit leden Lyndsey Gunnulfsen, Brad Griffin, Alex Babinski, Brian MacDonald en Kyle Anthony. Wegens wettelijke redenen hebben zij de bandnaam aan moeten passen. In 2013 gingen de muzikanten verder als ‘PVRIS’ en verlieten Brad en Kyle de band. In 2014 voegde Justin Nace zich bij de groep om de band gedurende de tour te versterken.

Bron: Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​