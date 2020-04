Tien metal- en rockalbums om in 2020 naar uit te kijken

De muziekwereld gaat momenteel gebukt onder de coronacrisis, maar gelukkig is er nog voldoende nieuwe muziek om naar uit te kijken! Artiesten Nieuws heeft tien aankomende metal- en rockalbums op een rijtje gezet.

Concert- en festivalliefhebbers zullen de komende maanden moeilijk aan hun trekken kunnen komen nu evenementen tot zeker 1 september verboden zijn. Toch is er nog genoeg moois om naar uit te kijken op het gebied van nieuwe muziek! Artiesten Nieuws heeft tien metal- en rockalbums op een rijtje gezet die je de komende maanden door de coronacrisis kunnen helpen.

Awolnation – Angel Miners & the Lightning Riders (Releasedatum: 24 april 2020)

Op vrijdag verschijnt het vierde album van rockband Awolnation, genaamd ‘Angel Miners & the Lightning Riders’. De Californische band rond frontman Aaron Bruno krijgt op de nieuwe plaat hulp van een aantal gastzangers, waaronder Rivers Cuomo van Weezer. De groep, bekend van megahit ‘Sail’ uit 2011, deelde al vier singles van het aankomende werk: ‘The Best’, ‘California Halo Blue’, ‘Mayday!!! Fiesta Fever’ en ‘Slam (Angel Miners)’.

Trivium – ‘What the Dead Men Say’ (Releasedatum: 24 april 2020)

Ook metalband Trivium brengt op vrijdag 24 april zijn volgende studioalbum uit! De Amerikaanse band deelde maar liefst vier voorproefjes van de nieuwe plaat, die de naam ‘What the Dead Men Say’ heeft gekregen. Zo verschenen tot nu toe de singles ‘Catastrophist’, titeltrack ‘What the Dead Men Say’, ‘Amongst the Shadows & the Stones’ en de nieuwste track ‘Bleed Into Me’.

Alestorm – ‘Curse of the Crystal Coconut’ (Releasedatum: 29 mei 2020)

Het Schotse Alestorm staat bekend om zijn met bier en rum doordrenkte piraten-metal. Op vrijdag 29 mei verschijnt het zesde studioalbum van de rockers, genaamd ‘Curse of the Crystal Coconut’. De humoristische band deelde onlangs de eerste single van het nieuwe album: ‘Treasure Chest Party Quest’.

The Killers – ‘Imploding The Mirage’ (Releasedatum: 29 mei 2020)

Ook The Killers komen binnenkort met een gloednieuw album! De uit Las Vegas afkomstige rockers releasen op 29 mei hun zesde album, getiteld ‘Imploding The Mirage’. De band deelde tot dusver één single van de nieuwe plaat: ‘Caution’. De Amerikanen zouden hun nieuwe album op maandag 6 juli 2020 naar de Ziggo Dome brengen, maar door de coronamaatregelen gaat deze show niet door. Het is op het moment van schrijven nog niet bekend of het concert een vervangende datum krijgt.

Lamb of God – ‘Lamb of God’ (Releasedatum: 19 juni 2020)

Lamb of God is aan een nieuw tijdperk begonnen. De metalband nam vorig jaar afscheid van drummer en mede-oprichter Chris Adler en brengt op 19 juni het eerste album uit met nieuwe drummer Art Cruz. De release lijkt dan ook een nieuw begin voor de Amerikaanse band, wat onderstreept wordt door het feit dat de plaat simpelweg de naam ‘Lamb of God’ heeft gekregen. Tot dusver verschenen drie singles van het album: ‘Checkmate’, ‘Memento Mori’ en ‘New Colossal Hate’.

Deep Purple – ‘Whoosh!’ (Releasedatum: 7 augustus 2020)

Deep Purple gaat al ruim vijftig jaar mee en heeft voorlopig nog geen plannen om met pensioen te gaan! De legendarische Britse hardrockband komt op vrijdag 7 augustus met zijn 21ste (!) studioalbum, getiteld ‘Whoosh!’. Er is tot dusver één single van de plaat verschenen, met de titel ‘Throw My Bones’.

Biffy Clyro – ‘A Celebration of Endings’ (Releasedatum: 14 augustus 2020)

De Schotse rockers van Biffy Clyro brengen deze zomer hun negende album uit! De band heeft voorlopig twee singles van het nieuwe werk gedeeld: ‘Instant History’ en ‘End Of’. De nieuwe plaat ‘A Celebration of Endings’ verschijnt op vrijdag 14 augustus.

Bon Jovi – ‘Bon Jovi: 2020’ (Releasedatum: 2020)

Bon Jovi brengt dit jaar zijn vijftiende (!) studioalbum uit. De band rond de legendarische rockster Jon Bon Jovi deelde voorlopig al twee singles van de aankomende plaat: ‘Unbroken’ en ‘Limitless’. ‘Bon Jovi: 2020’ zou in eerste instantie op 15 mei verschijnen, maar de zanger onthulde halverwege april dat de release van de plaat uitgesteld wordt.

Weezer – ‘Van Weezer’ (Releasedatum: 2020)

Ook Weezer komt dit jaar met een gloednieuwe plaat! Het nieuwe album, genaamd ‘Van Weezer’, zou in eerste instantie in mei verschijnen, maar de release is voorlopig uitgesteld. Het nieuwe werk is geïnspireerd door metalbands uit de 70’s en 80’s, zoals Kiss, Metallica, Black Sabbath en Van Halen. De naam van de nieuwe plaat is een directe verwijzing naar de legendarische band van de Nederlandse broers Eddie en Alex van Halen. Weezer deelde tot dusver één single van het nieuwe album: ‘The End of the Game’.

Evanescence – ‘The Bitter Truth’ (Releasedatum: 2020)

We promised you a new album in 2020 and we won’t let anything stop us. We are proud to begin sharing our new album ‘THE… Posted by Evanescence on Friday, April 17, 2020

We sluiten de lijst af met niemand minder dan de symfonische metalband Evanescence. De band onthulde onlangs dat het dit jaar met een gloednieuw album komt. De plaat, getiteld ‘The Bitter Truth’, wordt gedurende het jaar nummer voor nummer uitgebracht. Aankomende vrijdag, op 24 april, verschijnt de eerste single van het werk, met de titel ‘Wasted On You’.

Bron: Bol.com, YouTube

