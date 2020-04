Jan Smit vertelt openhartig over burn-out

Jan Smit is herstellende van zijn burn-out. In het Vlaamse programma ‘Gert Late Night’ vertelt de zanger dat het nog wel even duurt voordat hij weer de oude is.

De Volendamse zanger heeft een moeilijke periode achter de rug. Eerder kwam al naar buiten dat de volkszanger wat rustiger aan wilde doen vanwege een burn-out. ”Ik vind een burn-out een vervelend woord. Maar het klopt wel dat ik te veel hooi op m’n vork heb genomen. Ik was lichamelijk en mentaal helemaal kapot. Het duurt wel heel lang allemaal. Ze hebben me gewaarschuwd dat het één à twee jaar kan duren voordat je mentaal weer helemaal de oude bent”, vertelt de 35-jarige zanger in het Vlaamse programma ‘Gert Late Night’.

Het gaat inmiddels beter met Jan, al duurt het nog wel een tijd voordat hij weer volledig op de rit zit. Een groot deel van Nederland zit momenteel noodgedwongen in quarantaine, waaronder ook Smit. De muzikant ziet het niet bepaald als een straf, zo vertelt hij: ”Ik kan nu gelukkig wel echt de tijd nemen om tot rust te komen”.

Jan liet eind 2019 weten een stapje terug te doen en besloot daarom zijn agenda volledig leeg te maken. Hij wilde zich volledig focussen op de voorbereiding van het Eurovisie Songfestival, dat helaas vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet door gaat.

