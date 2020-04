Gitarist Joe Satriani brengt nieuw album

De 64-jarige gitarist Joe Satriani heeft aan nieuwe muziek gewerkt. De muzikant bracht afgelopen vrijdag zijn zeventiende studioalbum uit.

‘Shapeshifting’

De Amerikaanse artiest Joe Satriani bracht afgelopen vrijdag, op 10 april 2020, zijn kersverse plaat. ‘Shapeshifting‘ is beschikbaar op alle bekende streamingplatformen en is als CD en LP te reserveren via de website van Bol.com.

Hitmachine

Joe raakte op 14-jarige leeftijd geïnspireerd door muzikanten als Jimi Hendrix en Robert Fripp en begon met gitaarspelen op de dag dat Jimi overleed. Na een aantal jaar besloot de muzikant muziekles te geven om zo brood op de plank te krijgen.

In 1984 bracht Satriani zijn eerste EP uit waarna in 1986 zijn eerste album volgde. Inmiddels heeft de gitaarvirtuoos al zeventien studioalbums, meerdere EP’s en livealbums en verschillende projecten en samenwerkingen achter zijn naam staan.

Bron: Bol.com

