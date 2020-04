MOJO directeur wil streep door aankomend festivalseizoen

Ruben Brouwer, directeur van MOJO Concerts, roept het kabinet op om een streep door het aankomende festivalseizoen te zetten.

Festivals zijn door het coronavirus al tot zeker 1 juni verboden, maar over de maanden daarna bestaat nog veel onduidelijkheid. Brouwer roept het kabinet op om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en een streep door het festivalseizoen te zetten.

“Ik denk dat de branche er heel veel baat bij heeft dat er snel duidelijkheid komt over een langere periode dan tot 1 juni. Iedereen zit daar nu met smart op te wachten”, vertelt de directeur aan BNR Nieuwsradio.

Grote gevolgen

Zolang er geen duidelijkheid is moeten festivals zich blijven voorbereiden, wat grote gevolgen kan hebben. De organisaties van festivals kunnen ook zelf besluiten om de evenementen af te lasten, maar dat kan problemen met contracten en verzekeraars opleveren. Wanneer de festivals op last van de overheid geannuleerd worden, is er sprake van overmacht.

MOJO Concerts is de organisator van verschillende festivals in Nederland, zoals Pinkpop, Lowlands en North Sea Jazz. In het buitenland zijn al diverse grote festivals afgelast, waaronder Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk, Roskilde in Denemarken en Hellfest in Frankrijk.

