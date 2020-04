Folkzanger John Prine overleden door coronavirus

John Prine is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De zanger verkeerde al enkele dagen in kritieke toestand als gevolg van de besmetting.

John Prine overleden

De Amerikaanse folkzanger raakte eind maart 2020 besmet met COVID-19 en heeft inmiddels zijn strijd tegen de ziekte verloren. Gisteren, dinsdag 7 april 2020, is de singer-songwriter op 73-jarige leeftijd overleden. Met zijn overlijden laat hij zijn vrouw en drie zoons achter.

Carrière

John startte zijn carrière in de jaren 60 en bracht in 1971 zijn debuutalbum uit. Gedurende zijn muzikale loopbaan won de man twee Grammy Awards. Eén in 1991 voor beste folkalbum en één in 2005 voor zijn album ‘Fair & Square’.

Bron: AD, NU.nl

