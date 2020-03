Big One: The Pink Floyd Show in 2020 naar Utrecht en Zwolle

Big One komt weer terug naar Nederland! De Pink Floyd tributeband treedt in december 2020 op in de concertzaal van Utrecht en Zwolle.

Big One: The Pink Floyd Show naar TivoliVredenburg en Hedon

Big One geeft twee shows in Nederland. Zo treedt de Italiaanse muziekgroep op woensdag 2 december 2020 op in Hedon in Zwolle. Om 19:00 uur gaan de deuren van de Grote zaal open waarna de show om 20:00 uur van start gaat. Op donderdag 3 december van dit jaar staan de mannen op de planken van TivoliVredenburg in Utrecht. De coverband staat om 20:15 uur op het podium. Aanleiding van de shows is een eerbetoon aan de Britse band Pink Floyd.

Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse band naar ons kikkerland afreist. In 2017 gaven de mannen een live optreden bij 013 in Tilburg .

Kaartenverkoop

Tickets voor Big One zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg en Hedon.

Bron: TivoliVredenburg, Hedon

