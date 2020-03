Anouk gestrand in Marokko door coronavirus

Anouk zit vast in Marokko. De overheid van het Noord-Afrikaanse land heeft in verband met het coronavirus besloten om het luchtruim te sluiten voor onder anderen Nederlanders.

Anouk gestrand in Marrakesh

Door de corona-gerelateerde maatregel zit de zangeres nu vast in de Marokkaanse stad. Op maandagochtend 16 maart 2020 liet de artieste een videoboodschap achter op Instagram waarin ze uitlegt dat ze in een inmiddels verlaten resort verblijft. Anouk zou hier in eerste instantie vier dagen blijven om aan nieuwe muziek te werken.

Een dag later deelde het ‘The Voice Of Holland’-jurylid een nieuwe video waarin ze uitlegt dat ze zich inmiddels in een ander hotel bevindt. De zangeres kreeg hulp van Leontine Borsato, die haar in contact bracht met Willem, eigenaar van het ‘El Fenn’ hotel in Marrakesh.

Lieve reacties

De ‘Nobody’s Wife’- zangeres heeft in de videoboodschap van dinsdag 17 maart 2020 laten weten dat zij lieve reacties heeft ontvangen van haar fans: “Nadat ik gisteren een berichtje heb geplaatst, heb ik super veel lieve reacties gehad, super bedankt daarvoor.“

COVID-19

Door de wereldwijde coronacrisis zijn ook in Nederland maatregelen getroffen. Zo zijn evenementen met honderd bezoekers of meer afgelast. Tot maandag 6 april 2020 zal dit van kracht zijn.

