Cardi B verplaatst singlerelease wegens paniek coronavirus

De release van Cardi B’s nieuwe single wordt verplaatst. Reden voor de vertraging is de angst voor het coronavirus.

Cardi B stelt release uit

Cardi B laat fans nog even wachten op haar nieuwe single. De ‘Bodak Yellow’- zangeres zou binnenkort met een nieuwe single op de proppen komen, maar is zo bang voor Covid19 dat de release is uitgesteld.

Hysterische videoboodschap

In een video op YouTube geeft de 27-jarige artiest een hysterische reactie op het virus.

Nieuwe single

Op maandag 6 januari van dit jaar teasede de artiest haar fans met een audioclip van 3 seconden op Twitter. De nieuwe releasedatum van de nieuwe single is momenteel nog niet bekend.

Invasion of Privacy

Belcalis Almanzar, beter bekend als Cardi B, groeide op in The Bronx New York. De hiphop-artieste brak in 2018 door met het nummer Bodak Yellow. De voormalige reality-ster van ‘Love and Hiphop: New York’ heeft een relatie met rapper Offset (bekend van ‘Migos’), met wie zij nu een dochter heeft.

Bron: Daily.uk, Twitter, YouTube, Billboard

