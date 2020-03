Jack Garratt releaset in voorjaar 2020 nieuw album

De Britse zanger Jack Garratt heeft aan nieuwe muziek gewerkt. Het resultaat, een gloednieuw album, verschijnt in het voorjaar van 2020.

Het nieuwe album van de singer-songwriter wordt op vrijdag 29 mei 2020 uitgebracht. De muziek van de artiest is een mix tussen indiepop, triphop, PBR&B en elektro. Fans kunnen ‘Love, Death & Dancing’ reserveren via bol.com.

De 28-jarige muzikant heeft tijdens zijn carrière meerdere hits weten te scoren, met onder andere ‘Breathe Life’ en ‘Weathered’. ‘Worry’ is de grootste hit van de zanger. Benieuwd naar het nummer? Beluister ‘Worry’ hieronder.

