Matthew Mole in zomer 2020 naar Amsterdam en Zwolle

Matthew Mole gaat op tournee door Europa. Als onderdeel van zijn tour komt de zanger naar Nederland voor optredens in Zwolle en Amsterdam.

De Zuid-Afrikaanse artiest reist op zaterdag 19 september 2020 af naar het Amsterdamse Bitterzoet. De deuren van de Concertzaal openen om 19:30 uur. Om 20:30 uur betreedt de singer-songwriter het podium om met zijn show van start te gaan. Een dag later, op zondag 20 september 2020, staat de muzikant op de bühne van poppodium Hedon in Zwolle. Om 19:30 uur openen de deuren van de Kleine Zaal waarna het concert gaat om 20:00 uur van start.

Tickets voor Matthew Mole gaan vanaf vrijdag 13 maart 2020 om 12:30 uur in de verkoop en zijn te koop via de websites van Hedon en Paradiso.

Bron: Paradiso, Hedon

