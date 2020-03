Coeur De Pirate in najaar 2020 naar Paradiso Amsterdam

Goed nieuws voor Coeur De Pirate fans. De Canadese zangeres treedt in oktober van 2020 op bij Paradiso in Amsterdam.

Coeur De Pirate naar Paradiso

De Franstalige artieste, Béatrice Martin, reist op dinsdag 20 oktober 2020 af naar poppodium Paradiso. Vanaf 19:00 uur is het publiek welkom in de Grote Zaal en om 20:30 uur betreedt de singer-songwriter de bühne om haar show te starten.

Kaartverkoop

Tickets voor Coeur De Pirate zijn vanaf vrijdag 13 maart 2020 om 10:00 verkrijgbaar en zijn te koop via de website van Paradiso.

Frans- en Engelstalig

In 2008 brak Béatrice door met haar debuutalbum en eveneens gelijknamige single ‘Comme des Enfants’. Door dit succes werd de eveneens pianiste een grote ster in Frankrijk. Met het album ‘Roses’, dat in 2015 verscheen, sloeg ze een nieuwe weg in. De muzikante combineerde haar oude Franstalige verleden met nieuwe Engelstalige singles. Benieuwd naar wat de zangeres in haar mars heeft? Beluister hieronder haar grootste hit genaamd ‘Oublie-moi’.

Bron: Paradiso, YouTube

