Yaeji in najaar 2020 naar Paradiso Amsterdam

Zangeres Yaeji reist in het najaar van 2020 af naar Nederland voor een eenmalig optreden in Paradiso Amsterdam.

Yaeji naar Amsterdam

Op dinsdag 10 november 2020 staat de Koreaanse rapster op de bühne van Paradiso in Amsterdam. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren van de Grote Zaal. Om 20:30 uur betreedt de singer-songwriter het podium waarna ze met haar concert van start gaat.

Kaartverkoop

Tickets voor Yaeji gaan op vrijdag 13 maart 2020 vanaf 10:00 uur in de verkoop via de website van Paradiso.

De muziekstijl van de artieste is een mix van pop, house en hiphop. Een goede combinatie zo blijkt, want de muzikante scoort enorme hits met miljoenen weergaven op haar singles. Het nummer ‘Raingurl’ tikt inmiddels bijna de tien miljoen weergaven aan. Beluister hieronder haar nieuwste song genaamd ‘WAKING UP DOWN’.

