Maria Mena eind 2020 naar Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam

De Noorse singer-songwriter Maria Mena reist eind 2020 af naar Nederland voor een reeks optredens bij verschillende poppodia.



De zangeres treedt in december op bij diverse poppodia in verschillende steden. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties:

Tickets voor Maria Mena gaan op vrijdag 13 maart 2020 om 10:00 uur in de verkoop en zijn te bemachtigen via de websites van Doornroosje, Paradiso en Rotown.

Benieuwd naar de muziek van de muzikante? Beluister hieronder al haar nummers:

Bron: Doornroosje, Paradiso, Rotown, Spotify

Foutje gezien? Mail de redactie.​

