Huis Wibi Soerjadi leeggeroofd tijdens trip Disneyland

Wibi Soerjadi is deze week slachtoffer geworden van een inbraak. Dieven hebben het huis in het Twentse Diepenheim leeggeroofd toen de pianist zijn verjaardag vierde in Disneyland Parijs.

Wibi Soerjadi vierde zijn vijftigste verjaardag in Disneyland toen inbrekers zijn huis binnendrongen. Op Instagram en Twitter laat Wibi weten wat zoal is gestolen:

“ER IS INGEBROKEN! Alles weg, alle tv’s plus de paardenvrachtwagen kenteken 81-BV-XH Graag tips! Ben in shock.. slaap nu op de bank.. zelfs de beddengoed is weg..”, schrijft de muzikant op zijn Twitterpagina.

ER IS INGEBROKEN! Alles weg, alle tv’s etc plus de paardenvrachtwagen kenteken 81-BV-XH Graag tips! Ben in shock.. slaap nu op de bank.. zelfs beddengoed is weg.. — Wibi Soerjadi (@wibisoerjadi) March 4, 2020

Op Instagram laat de concertpianist een telefoonnummer achter voor tips. Inmiddels is zijn paardenvrachtwagen op deze manier gevonden.

Wibi Soerjadi begon zijn carrière in het Amsterdams conservatorium. De Leidse pianist ontving een aantal Awards (National Eurovision Competition, De Prinses Christina Concours) voor zijn werk. Aankomend voorjaar staan een paasconcert en een reeks ‘Wibi at the Movies’-optredens op de agenda.

Bron: Twitter, Instagram, Wibi Soerjadi website

