Bush in juni exclusief naar 013 Tilburg

Bush komt naar Nederland! De populaire Engelse grungeband reist in juni naar Tilburg voor een exclusief concert in Poppodium 013.

Bush brengt zijn ‘European Summer Tour’ naar 013! Het optreden in Tilburg is de enige show die de band voorlopig in Nederland speelt. De rockers, die in de jaren negentig grote hits scoorden met tracks als ‘Everything Zen’, ‘Glycerine’ en ‘Swallowed’, betreden het podium in de Main Stage op maandag 15 juni 2020. De Amerikaanse rockband Dirty Honey verzorgt het voorprogramma bij de show.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 6 maart in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: "breathe in, breathe out", want op 15 juni komt grungerockband @bushofficial voor een exclusieve Nederlandse show naar 013! Als support komt @DirtyHoneyBand mee. Voorverkoop start op 6 maart om 11:00 uur. https://t.co/eCvxf53JLy pic.twitter.com/why8fkKuU8 — 013 Poppodium (@013) March 4, 2020

