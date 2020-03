Jeff Wayne’s Musical Version Of The War Of The Worlds naar Ziggo Dome

Jeff Wayne’s Musical Version Of The War Of The Worlds komt naar Nederland! De spannende musical is in het voorjaar van 2021 in de Amsterdamse Ziggo Dome te bewonderen.

The War Of The Worlds naar Ziggo Dome

Jeff Wayne’s Musical Version Of The War Of The Worlds komt naar de Ziggo Dome! De musical over het Victoriaanse verhaal van HG Wells uit 1898 is op zondag 18 april 2021 in de Amsterdamse concertzaal te bewonderen. De cast voor de show wordt op een later moment bekendgemaakt.

Het iconische verhaal is omgetoverd tot een waar multi-media spektakel. Zo kunnen fans onder andere een Liam Neeson 3D-hologram, de beroemde Fighting Machine From Mars en muziek live gemixed in Surround Sound verwachten.

Concertkaarten

Tickets voor het spektakel gaan op vrijdag 6 maart 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome, MOJO

