In september vorig jaar sprak Artiesten Nieuws met zanger John-Paul White van Victories at Sea over de toen te verschijnen nieuwe single ‘Quiet house’. Dit was de voorloper van het tweede album van deze Britse band, dat gepland stond voor begin 2020.

Album Review: Victories at Sea

We hebben er even op moeten wachten maar afgelopen vrijdag kwam het album ‘Everybody’s lost and all I want is to leave’ dan eindelijk uit. Zoals gezegd was de single ‘Quiet house’ het eerste teken van het vernieuwde werk van Victories at Sea. Daarna volgde een aantal optredens om het nieuwe werk mee uit te proberen en uiteindelijk nog een tweede single, genaamd ‘Ice Data Centre’.

Voor het uitkomen van ‘Quiet house’ had de band het materiaal voor het album al geschreven. Ze deden dit in Schotland. Verlaten van alles en iedereen moest dit de plek zijn waar de band in alle rust tot zichzelf kon komen. Daar moest het materiaal geschreven gaan worden dat zij zelf graag wilden maken.

Eenzaamheid, verlies, verdriet en liefde

Eénzaamheid , verlies, verdriet en liefde staan centraal op dit album. Zware thema’s, maar ontzettend mooi verwoord. Op ‘Don’t waste your life’ zingt JP White:

“Found my fear, it’s beautiful.”

Dat is precies de essentie van het hele album. De muziek is minder dansbaar dan op het debuutalbum ‘Everything forever’. Wat gebleven is, is het shoegaze-achtige geluid. Her en der doet dit aan het latere werk van Ride en Slowdive denken. Een zeer goed geslaagde manier om de teksten kracht bij te zetten.

“I gave you everything

Now there’s nothing left for me to give”

Zo eindigt een periode van bezinning in het verlaten Schotse landschap. Zo eindigt ook het album. De band heeft alles gegeven. Nu mogen wij er van gaan genieten. Een plekje op mijn eindlijst voor 2020 heeft Victories at Sea alvast zeker gesteld.

‘Everybody’s lost and all I want is to leave’ van Victories at Sea is verkrijgbaar in de platenzaak en via www.gentlemenrecordings.com.

