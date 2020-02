Ozzy Osbourne releaset album ‘Ordinary Man’

Ozzy Osbourne is terug! De ‘Prince of Darkness’ bracht vrijdag zijn twaalfde soloplaat uit, getiteld ‘Ordinary Man’.

Ozzy Osbourne brengt nieuw album uit

De voormalig Black Sabbath-frontman is na een hectische periode terug met een gloednieuw album. Osbourne, die al lange tijd worstelt met zijn gezondheid en onlangs bekendmaakte dat hij de ziekte van Parkinson heeft, onthulde zijn nieuwe plaat op vrijdag 24 februari. Ozzy deelde de laatste maanden al diverse voorproefjes van het nieuwe album, in de vorm van singles ‘Straight To Hell’, ‘Under The Graveyard’ en titeltrack ‘Ordinary Man’.

Het nieuwe werk van de zanger staat bomvol samenwerkingen met grote namen. Zo hebben Guns N’ Roses-bassist Duff McKagan en Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith de drum- en baspartijen voor hun rekening genomen. Daarnaast zijn er ook diverse gastoptredens van onder meer Slash, Elton John, Post Malone en Tom Morello op het nieuwe album te horen.

Ben jij benieuwd naar de nieuwe plaat van Ozzy? Check hem hier!

