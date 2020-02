The Weeknd in 2020 naar Ziggo Dome Amsterdam

The Weeknd keert na ruim drie jaar terug naar Nederland voor een exclusief concert in de Ziggo Dome. De zanger scoorde recent een hit met ‘Blinding Lights’.

The Weeknd naar Ziggo Dome

Abel Makkonen Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, staat op dinsdag 27 oktober 2020 op de bühne van de Amsterdamse Ziggo Dome. 88Glam opent de show, waarna de Canadese artiest op het podium staat met support act Sabrina Claudio.

Het concert maakt deel uit van zijn ‘The After Hour Tour’, vernoemt naar het gelijknamige album dat op 20 maart verschijnt.

Concertkaarten

Tickets voor The Weeknd gaan op vrijdag 28 februari 2020 in de verkoop via de website van Ziggo Dome.

Hitjesmachine

Je kent The Weeknd van de hits ‘Bliding Lights’, ‘Can’t feel my face’ en ‘Call out my name’. De laatste single; ‘Blinding Lights staat inmiddels al vier weken in de hitlijsten.

