Metropole Orkest & De Jeugd Van Tegenwoordig naar Melkweg

Het Metropool Orkest en De Jeugd Van Tegenwoordig geven in het voorjaar van 2020 een gezamenlijk concert in de Melkweg!

Metropole Orkest naar Melkweg

Op dinsdag 19 mei 2020 staat het Metropole Orkest samen met De Jeugd Van Tegenwoordig in de Amsterdamse Melkweg. Het orkest viert haar 75-jarige bestaan met een reeks optredens in samenwerking met Nederlandse acts als Haevn en DJVT. De concertreeks vindt plaats op maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei 2020 in de Amsterdamse Melkweg.

Concertkaarten

Tickets voor Het Metropole Orkest & De Jeugd Van Tegenwoordig gaan op vrijdag 21 februari 2020 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Melkweg

