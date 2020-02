Skunk Anansie in 2020 naar AFAS Live Amsterdam

Skunk Anansie komt dit jaar naar Nederland! De Britse band staat in het najaar van 2020 op de bühne van AFAS Live in Amsterdam.

Het concert vindt plaats op zondag 1 november 2020. AFAS Live opent op 18:30 uur haar deuren, waarna het optreden om 20:00 uur van start gaat. Aanleiding voor de show is een Europese tournee ter promotie van het album ’25LIVE@25′. Deze plaat werd vorig jaar uitgebracht ter ere van het 25-jarige jubileum van de band.

Tickets voor Skunk Anansie gaan op 21 februari 2020 in de verkoop. Kaarten zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Skunk Anansie, bestaande uit zangeres Skin, gitarist Ace, bassist Cass en drummer Mark Richardson, ken je van de hits ‘Weak’ en ‘Hedonism’. De band staat bekend om haar indrukwekkende live performance. Op zaterdag 8 februari bracht de band hun laatste single ‘ This Means War’ uit. Beluister hem hieronder.

