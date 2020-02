Golden Earring ook in 2020 langs Nederlandse poppodia

Goed nieuws voor fans van Golden Earring! De iconische band reist ook in 2020 gewoon langs zalen door heel Nederland. Zo zijn de rockers in onder meer 013 en TivoliVredenburg te vinden.

Golden Earring langs Nederlandse poppodia

De Haagse rockers van Golden Earring draaien inmiddels al ruim vijftig jaar mee in de muziekwereld maar kunnen er nog altijd geen genoeg van krijgen! De band gaat ook in 2020 op tour langs de Nederlandse zalen. De groep, die wereldwijde hits scoorde met tracks als ‘Radar Love’, ‘When The Lady Smiles’ en ‘Twilight Zone’, is de komende maanden op de volgende podia te bewonderen:

6 juni 2020: Cabrio, Soest

29 september 2020: TivoliVredenburg, Utrecht

3 oktober 2020: De Oosterpoort, Groningen

8 oktober 2020: 013, Tilburg

31 oktober 2020: Luxor Live, Arnhem

Concertkaarten

Golden Earring tickets zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster en de websites van de desbetreffende poppodia.

Bron: Ticketmaster

